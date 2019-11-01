Главу омской стройфирмы, укравшего 27 млн и подавшегося в бега, осудили

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-01T09:29:02+03:00

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В Омске закончился процесс над 49-летним омским предпринимателем.

В суде установлено, что с 2017 года он фактически руководил ООО «Прогресс». Через эту подконтрольную ему организацию он заключил с контрагентов договор на строительный подряд и похитил 27 млн рублей. Сняв из этой суммы 8 млн, предприниматель подался в бега. Задержать его удалось только в январе 2019 года.

– В ходе расследования было также установлено, что фигурант дела, используя подставных лиц, незаконно зарегистрировал 5 юридических лиц, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговором суда за совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал его возместить причиненный материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU