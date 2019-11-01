В омскую школу взяли на работу уголовника

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-01T09:19:19+03:00

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Неприятный инцидент произошел на севере Омской области. После проверки прокуратуры выяснилось, что в одной из школ Знаменского района работал бывший уголовник. Его взяли на работу в сентябре.

– Трудовое законодательство предусматривает запрет на занятие профессиональной деятельностью в сфере образования и других сферах с участием несовершеннолетних лицам, имевшим или имеющим судимость, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона были устранены, трудовые отношения с работником были прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU