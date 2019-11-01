2019-11-01T09:19:19+03:00
Общество

В омскую школу взяли на работу уголовника

Это считается нарушением закона
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел на севере Омской области. После проверки прокуратуры выяснилось, что в одной из школ Знаменского района работал бывший уголовник. Его взяли на работу в сентябре.

– Трудовое законодательство предусматривает запрет на занятие профессиональной деятельностью в сфере образования и других сферах с участием несовершеннолетних лицам, имевшим или имеющим судимость, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона были устранены, трудовые отношения с работником были прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-мэр Омска рассказал, на что пойдут 500 млн с транспортного налога
Стало известно, как будет работать омская почта в выходные
Как сдать старое украшение и получить новое?
Омича, севшего за руль пьяным и пытавшегося дать полицейскому взятку, будут судить
Прокуратура требует закрыть асфальтовый завод, загрязняющий омский воздух
Омская кадастровая палата информирует о режиме работы в ноябре
Главу омской стройфирмы, укравшего 27 млн и подавшегося в бега, осудили
В Омске будут судить мошенника, создавшего поддельный сайт по продаже одежды
В Омске снова ожидается разгул стихии
В Омске эвакуировали школу № 129
В Омске из-за прорыва трубы кипятком затопило дорогу от Исполкома до «Кристалла»
В Омской области на пожаре погибли два человека
Соцсети: Водитель, погибший в ДТП под Омском, через два дня хотел жениться
Появилось видео страшного ДТП под Омском, где погибли двое