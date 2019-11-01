В омскую школу взяли на работу уголовника
Неприятный инцидент произошел на севере Омской области. После проверки прокуратуры выяснилось, что в одной из школ Знаменского района работал бывший уголовник. Его взяли на работу в сентябре.
– Трудовое законодательство предусматривает запрет на занятие профессиональной деятельностью в сфере образования и других сферах с участием несовершеннолетних лицам, имевшим или имеющим судимость, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Директору школы внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона были устранены, трудовые отношения с работником были прекращены.
ИСТОЧНИК KP.RU