В Омске снова ожидается разгул стихии
В ближайшее время ветер может усилиться до 24 метров в секунду
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
На Омскую область снова надвигается ненастье. Сегодня, 1 ноября, ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Такая погода сохранится и в ночь на 2 ноября.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.
ИСТОЧНИК KP.RU