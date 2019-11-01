В Омске снова ожидается разгул стихии

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-01T09:04:07+03:00

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшее время ветер может усилиться до 24 метров в секунду

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На Омскую область снова надвигается ненастье. Сегодня, 1 ноября, ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Такая погода сохранится и в ночь на 2 ноября.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU