В Омске эвакуировали школу № 129
Накануне пришлось эвакуировать омскую школу № 129. На место, как и полагается в таких случаях пришлось направлять машину скорой помощи и кинологов с собаками.
Напомним, на днях уже было несколько похожих случаев, когда приходилось прерывать занятия в учебных заведениях. Но тогда ложно срабатывала противопожарная система. На этот раз в региональное ГУ МЧС тревожных сигналов не поступало.
Как выяснилось, сообщение о «бомбе» поступило в полицию.
– На электронную почту школы поступило анонимное сообщение, – пояснил официальный представитель регионального УМВД Алексей Командыков. – В ходе предварительной проверки информация не подтвердилась. Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов. В настоящее время он и его родители находятся в отделе полиции. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU