В Омске эвакуировали школу № 129

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-01T08:51:19+03:00

О заложенной в здании «бомбе» сообщил один из учеников

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Накануне пришлось эвакуировать омскую школу № 129. На место, как и полагается в таких случаях пришлось направлять машину скорой помощи и кинологов с собаками.

Напомним, на днях уже было несколько похожих случаев, когда приходилось прерывать занятия в учебных заведениях. Но тогда ложно срабатывала противопожарная система. На этот раз в региональное ГУ МЧС тревожных сигналов не поступало.

Как выяснилось, сообщение о «бомбе» поступило в полицию.

– На электронную почту школы поступило анонимное сообщение, – пояснил официальный представитель регионального УМВД Алексей Командыков. – В ходе предварительной проверки информация не подтвердилась. Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов. В настоящее время он и его родители находятся в отделе полиции. Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU