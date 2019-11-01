В Омске из-за прорыва трубы кипятком затопило дорогу от Исполкома до «Кристалла»

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-01T08:13:46+03:00

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Серьезная коммунальная авария произошла в Нефтяниках. В районе Исполкома сильно прорвало трубу. На оживленную дорогу хлынул кипяток. В итоге через несколько минут затопило проспект Мира. В социальных сетях появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что вся правая сторона дороги от Исполкома до "Кристалла" сильно затоплена. От воды идет пар. Причем глубина воды не маленькая.

Из-за чего произошла авария, непонятно. Стоит отметить, что коммунальщикам еще повезло. В Омске стоит плюсовая температура. Если бы была холодная погода, то вода уже начала бы замерзать и затопленный проспект Мира превратился бы в каток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/741354" frameborder="0"></iframe> Прорыв трубы в Нефтяниках.

ИСТОЧНИК KP.RU