В Омске из-за прорыва трубы кипятком затопило дорогу от Исполкома до «Кристалла»
Серьезная коммунальная авария произошла в Нефтяниках. В районе Исполкома сильно прорвало трубу. На оживленную дорогу хлынул кипяток. В итоге через несколько минут затопило проспект Мира. В социальных сетях появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что вся правая сторона дороги от Исполкома до "Кристалла" сильно затоплена. От воды идет пар. Причем глубина воды не маленькая.
Из-за чего произошла авария, непонятно. Стоит отметить, что коммунальщикам еще повезло. В Омске стоит плюсовая температура. Если бы была холодная погода, то вода уже начала бы замерзать и затопленный проспект Мира превратился бы в каток.
Прорыв трубы в Нефтяниках.
ИСТОЧНИК KP.RU