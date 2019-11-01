В Омской области на пожаре погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-01T07:55:41+03:00

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Трагедией закончилась минувшая ночь для двоих жителей Исилькуля. Мужчины погибли на пожаре.

- По предварительным данным, установленным в ходе осмотра следователем места происшествия, мужчины, 1959 и 1963 годов рождения, после совместного распития спиртного уснули на диване, не потушив сигарету, вследствие чего произошло возгорание обивочной ткани и задымление, - сообщает пресс-служба областного СУ СК. - Причиной смерти стало острое отравление продуктами горения. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU