Соцсети: Водитель, погибший в ДТП под Омском, через два дня хотел жениться
«Комсомолка» подробно писала о жуткой аварии в Азово. Из-за вылетевшей на встречную полосу «Мицубиси» разбились две машины. Погибли водитель и пассажир виновника ДТП. Три человека из «Ниссан» с тяжелыми травмами оказались в больнице.
Видео страшной аварии появилось в социальных сетях. На нем виден момент столкновения машин. Тем временем, появились подробности о личной жизни погибшего водителя «Мицубиси». Оказывается, в ближайшие дни мужчина планировал сыграть свадьбу.
- У водителя «митсубиси» свадьба должна была быть 2 ноября. Его девушка вся переломана, сломан позвоночник и ноги, - написала в комментариях одна из омичек, которая была на месте аварии.
Проводится проверка.
Момент смертельной аварии под Омском попал.
ИСТОЧНИК KP.RU