2019-11-01T07:43:10+03:00
Общество

Соцсети: Водитель, погибший в ДТП под Омском, через два дня хотел жениться

Мужчина выехал на встречку и разбился [видео]
Станислав МУХИН
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Машины после удара разбросала по трассе.Машины после удара разбросала по трассе.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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«Комсомолка» подробно писала о жуткой аварии в Азово. Из-за вылетевшей на встречную полосу «Мицубиси» разбились две машины. Погибли водитель и пассажир виновника ДТП. Три человека из «Ниссан» с тяжелыми травмами оказались в больнице.

Видео страшной аварии появилось в социальных сетях. На нем виден момент столкновения машин. Тем временем, появились подробности о личной жизни погибшего водителя «Мицубиси». Оказывается, в ближайшие дни мужчина планировал сыграть свадьбу.

- У водителя «митсубиси» свадьба должна была быть 2 ноября. Его девушка вся переломана, сломан позвоночник и ноги, - написала в комментариях одна из омичек, которая была на месте аварии.

Проводится проверка.

Момент смертельной аварии под Омском попал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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