Появилось видео страшного ДТП под Омском, где погибли двое
Жуткая авария произошла под Омском 31 октября. В Азовском районе столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео ДТП.
На ролике видно, что машины едут по узкой трассе. В какой-то момент машину с регистратором по встречке на огромной скорости обгоняет "Мицубиси". Иномарку начинает бросать из стороны в сторону. Через секунду в нее влетает "Ниссан", которому некуда было деться от несущейся машины.
В результате аварии погиб водитель "Мицубиси", спровоцировавший аварию, и его пассажир. Три человека из "Ниссана" оказались в больнице с тяжелыми травмами.
Момент смертельной аварии под Омском попал.
ИСТОЧНИК KP.RU