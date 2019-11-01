Появилось видео страшного ДТП под Омском, где погибли двое

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-01T06:15:49+03:00

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Жуткая авария произошла под Омском 31 октября. В Азовском районе столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео ДТП.

На ролике видно, что машины едут по узкой трассе. В какой-то момент машину с регистратором по встречке на огромной скорости обгоняет "Мицубиси". Иномарку начинает бросать из стороны в сторону. Через секунду в нее влетает "Ниссан", которому некуда было деться от несущейся машины.

В результате аварии погиб водитель "Мицубиси", спровоцировавший аварию, и его пассажир. Три человека из "Ниссана" оказались в больнице с тяжелыми травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="600" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/741347" frameborder="0"></iframe> Момент смертельной аварии под Омском попал.

ИСТОЧНИК KP.RU