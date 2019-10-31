2019-10-31T14:45:53+03:00
Происшествия

«На пол! Руки за спину»: В Омске на видео попал момент захвата наркокурьера с кило соли

Закладчикам грозит пожизненные сроки [видео]
Станислав МУХИН
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Банду наркокурьеров из Екатеринбурга поймали в Омской области. Они делали закладки синтетического зелья. Роли были четко распределены. Задерживали их в лесном массиве Любинского района с помощью бойцов отряда "Гром". Банда как раз доставала наркотик из тайника.

- При задержанном обнаружено и изъято 2 свертка с порошкообразным веществом, которое по результат экспертизы является наркосинтетикой «солью» массой почти 1 кг. Женщина в это же время задержана на квартире, снимаемой посуточно, в Центральном округе. Там изъят упаковочный материал для фасовки наркосинтетики, весы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Задержанным грозят пожизненный сроки.

Задержание наркокурьера в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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