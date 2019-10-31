Житель Омской области по ночам воровал памперсы
Он вскрывал грузовые вагоны и крал оттуда товары
Изменить размер текста:
34-летний житель Кормиловского района придумал необычный и совсем незаконный способ дополнительного заработка. По ночам мужчина пробирался к грузовым вагонам на местной железнодорожной станции, вскрывал их и крал товары.
Погорел сельчанин на воровстве памперсов для взрослых. Мужчина пытался утащить сразу 25 упаковок. С ними его и задержали сотрудники транспортной полиции.
Как рассказали в пресс-службе Омского линейного управления МВД России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU