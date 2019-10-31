Житель Омской области по ночам воровал памперсы

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-31T14:42:56+03:00

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34-летний житель Кормиловского района придумал необычный и совсем незаконный способ дополнительного заработка. По ночам мужчина пробирался к грузовым вагонам на местной железнодорожной станции, вскрывал их и крал товары.

Погорел сельчанин на воровстве памперсов для взрослых. Мужчина пытался утащить сразу 25 упаковок. С ними его и задержали сотрудники транспортной полиции.

Как рассказали в пресс-службе Омского линейного управления МВД России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU