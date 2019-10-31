Постановка Омской драмы выдвинута на «Золотую маску» сразу в 6 номинациях
Постановка «Дракон» омского драмтеатра выдвинут на соискание самой престижной в стране театральной премии «Золотая маска» сразу в шести номинациях:
– спектакль большой формы,
– работа режиссера – Марат Гацалов,
– женская роль – Валерия Прокоп (Эльза),
– мужская роль – Владислав Пузырников (Дракон),
– мужская роль – Олег Теплоухов (Ланцелот),
– мужская роль второго плана – Валерий Алекссев (Бургомистр).
– Весной труппа театра отправится в Москву, чтобы представить спектакль «Дракон» экспертной комиссии, а уже в апреле будут объявлены лауреаты, – рассказали в пресс-службе Омской драмы.
А пока зрители могут оценить, что получилось у Марата Гацалова, на сцене драмтеатра. Ближайший спектакль запланирован на 12 ноября. Билеты можно купить в кассе театра, на сайте omskdrama.ru, в торговых центрах «Омский», «Континент» и «Каскад».
ИСТОЧНИК KP.RU