2019-10-31T13:36:23+03:00
Общество

На омских магистралях опробовали новые реагенты

За несколько дней на магистрали высыпали 5,4 тонны
Анна МИКУЛА
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На омских магистралях опробовали новые реагенты.На омских магистралях опробовали новые реагенты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наверное, впервые за всю историю омские дорожники практически ждали снегопада и гололеда. Все потому, что для города закупили новые биохимические реагенты. Но в прошлом году опробовать их так и не успели – все и так растаяло. И вот появилась возможность, как ведут себя противогололедные вещества в наших условиях. В качестве «подопытных» выступили магистрали в центре. На них уже высыпали 5,4 тонны реагентов.

– В частности работы по обработке проезжей части дорог биохимическим материалом проводились по улицам Красный Путь, Транссибирской, 60 лет Победы, Ленина, Интернациональной, Гагарина, 70 лет Октября, Енисейской, Конева, проспекте Карла Маркса, на Любинском проспекте, Соборной площади, подъездам к метромосту и на Иртышской набережной, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – Кроме того, дорожники применяли и традиционную песко-соляную смесь. За прошедшие сутки было израсходовано 66,6 тонн этого противогололедного материала. Особое внимание было уделено городским дорогам, где ходит общественный транспорт, мостам, путепроводам, перекресткам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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