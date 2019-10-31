2019-10-31T13:21:21+03:00
Общество

Рост тарифов на ЖКХ в Омской области оказался одним из самых высоких в стране

Такие же цифры есть еще только в Москве, Башкирии и Якутии
Анна МИКУЛА
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Рост тарифов на ЖКХ в Омской области оказался одним из самых высоких в стране.Рост тарифов на ЖКХ в Омской области оказался одним из самых высоких в стране.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Омская РЭК обнародовала данные по росту тарифов на услуги ЖКХ по России с 1 июля. Как выяснилось, эти цифры одни из самых высоких.

Индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области на 2020 год составит 5%. Такой же барьер установлен только для Москвы, Республики Башкортостан и Якутии. Выше этого уровня кроме Чеченской Республики индексы установлены для Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестана (5,2%) и Ингушетии (5,1%).

А вот в соседней в Новосибирской и Кемеровской областях средний индекс утвержден на уровне 4,9%, в Республике Алтай – 4,4%, в Тюменской области – 4%.

– С учетом предельно допустимого отклонения (в Омской области оно составляет 2,3%) предельный индекс роста платы граждан для отдельных территорий составит 5 + 2,3 = 7,3 %. Таким образом, без согласования с представительными органами территорий набор коммунальных услуг в отдельном домовладении с 1 июля 2020 года может вырасти не более чем на 7,3%, – пояснили в областном РЭК. – Если экономически обоснованные значения тарифов будут расти выше утвержденного порога, для населения будут устанавливаться льготные тарифы, а предприятия получат компенсацию выпадающих доходов в виде субсидий из бюджета Омской области. Все случаи, когда для конкретных территорий требуется превышение этого предельного индекса, должны согласовываться с ФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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