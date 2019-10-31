2019-10-31T13:22:54+03:00
Происшествия

Под Омском после лобового столкновения с грузовиком «Мазда» превратилась в груду металла

Водитель легковушки выжил
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Пугающие выглядят фото последствий аварии, случившейся в Омской районе. На автодороге ЧелябинскНовосибирск лоб в лоб столкнулись фура и легковушка.

После удара «Мазда» превратилась в груду покореженного металла, в котором практически невозможно угадать даже очертания бывшей машины. Серьезно пострадала передняя часть и грузовика ГАЗ. У него даже отлетело колесо.

– Предварительно установлено, что водитель мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Мазда» в районе 829 км автодороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1959 года рождения, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате происшествия водитель «Мазды» доставлен в медицинское учреждение.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU

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