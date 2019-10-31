Омичка поверила в выигрыш в интернете и лишилась 20 тысяч

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-31T12:49:04+03:00

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51-летняя жительница Левого берега лишилась всех денег, хранившихся на ее банковской карте, позарившись на легкие деньги. Женщина поверила сообщению в интернете, порадовавшему ее новостью. Неизвестные «благотворители» сообщали ей, что она победила в розыгрыше денег и стала обладательницей 169 тысяч. Дело оставалось за малым: чтобы получить «приз» ей предлагалось заплатить всего 119 рублей. Решив, что это справедливая компенсация за будущие богатства, омичка не задумываясь ввела во всплывшем окне на неизвестном сайте все данные своей банковской карты. Но чуда не произошло.

– Омичка воспользовалась диалоговым окном, указав в нем номер банковской карты и код с ее оборотной стороны, но никакого приза не получила. Предположив, что платеж по каким-то причинам не прошел, женщина повторила процедуру еще неизвестное количество раз, после чего осознала, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию за помощью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники уголовного розыска проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение относительно возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU