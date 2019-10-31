2019-10-31T12:49:04+03:00
Общество

Омичка поверила в выигрыш в интернете и лишилась 20 тысяч

Женщина сама ввела на неизвестном сайте все данные своей банковской карты
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичка, по сути, сама отдала аферистам свои деньги.Омичка, по сути, сама отдала аферистам свои деньги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

51-летняя жительница Левого берега лишилась всех денег, хранившихся на ее банковской карте, позарившись на легкие деньги. Женщина поверила сообщению в интернете, порадовавшему ее новостью. Неизвестные «благотворители» сообщали ей, что она победила в розыгрыше денег и стала обладательницей 169 тысяч. Дело оставалось за малым: чтобы получить «приз» ей предлагалось заплатить всего 119 рублей. Решив, что это справедливая компенсация за будущие богатства, омичка не задумываясь ввела во всплывшем окне на неизвестном сайте все данные своей банковской карты. Но чуда не произошло.

– Омичка воспользовалась диалоговым окном, указав в нем номер банковской карты и код с ее оборотной стороны, но никакого приза не получила. Предположив, что платеж по каким-то причинам не прошел, женщина повторила процедуру еще неизвестное количество раз, после чего осознала, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию за помощью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сотрудники уголовного розыска проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение относительно возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Постановка Омской драмы выдвинута на «Золотую маску» сразу в 6 номинациях
На омских магистралях опробовали новые реагенты
Рост тарифов на ЖКХ в Омской области оказался одним из самых высоких в стране
Под Омском после лобового столкновения с грузовиком «Мазда» превратилась в груду металла
Юный омич побил стекла в колледже
В Омской области в полицейскую машину, ехавшую с сиреной, влетела фура
Четыре машины тушили пожар в частном секторе Омска
Страшное ДТП под Омском: двое погибли, шестеро в больнице
Житель Омской области области после 10 бутылок водки огорчился и убил приятеля
«Росводоканал Омск»: наши бригады для горожан работают круглосуточно
Сотрудниками ЧОПа задержаны двое мужчин, учинивших дебош в кафе
Минприроды России дало ответы на спорные вопросы касающиеся ТКО
В ДТП под Омском погибли двое
Есть вопросы по трудовому законодательству и социально-трудовым отношениям?
Омичей стали возить в маршрутках по 20 рублей
Ветеран омского следствия Иван Козлов рассказал, как вычислили извращенца, убившего сына
Тотальная распродажа
Вместе рак победим!
При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций
В Омске на видео сняли поворот машины ДПС через двойную сплошную
Главный дорожник Омска заявил, что коммунальщики готовы устранять снегопады
Стало известно, где в Омске появилась камера, штрафующая за проезд на красный
Роддом № 6, напугавший омичек, отремонтируют
В Омской области сняли на видео, как тренер пейнтбольного клуба избивает воспитанника