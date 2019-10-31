Юный омич побил стекла в колледже
ЧП случилось в ночь на 31 октября на Левом берегу. Во втором часу охранник колледжа услышал, как бьется стекло на первом этаже. Подойдя ближе к источнику звука, мужчина понял, в чем дело: неизвестных зачем-то бил окна в учебном корпусе. Сторож вызвал на подмогу сотрудников вневедомственной охраны. Но хулиган успел сбежать до их прибытия.
Тем не менее, сотрудник колледжа хорошо запомнил его приметы и смог дать точное описание, по которому и нашли подозреваемого.
– Нетрезвый 19-летний гражданин сознался, что разбил окна учебного заведения, кидая в них камни, однако мотив своих действий пояснить не смог, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – В отношении задержанного был составлен административный протокол ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU