В Омской области в полицейскую машину, ехавшую с сиреной, влетела фура
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 октября, в 10 утра на трассе Челябинск–Новосибирск.
– Предварительно установлено, что в районе 829 километра автодороги произошло столкновение патрульного автомобиля ОМВД России по Омскому району «Лада Приора» с нанесенной специальной цветографической схемой, двигающегося с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, под управлением сотрудника полиции, с большегрузным автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1968 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
По счастью, авария обошлась без жертв. Однако двое полицейских, а также водитель и пассажир отечественного авто с травмами попали в больницу.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU