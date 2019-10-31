2019-10-31T12:27:53+03:00
Происшествия

В Омской области в полицейскую машину, ехавшую с сиреной, влетела фура

По счастью, в результате ДТП все остались живы
Анна МИКУЛА
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Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Причины и обстоятельства случившегося выясняются.Фото: Сергей ГАПОН
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 31 октября, в 10 утра на трассе ЧелябинскНовосибирск.

– Предварительно установлено, что в районе 829 километра автодороги произошло столкновение патрульного автомобиля ОМВД России по Омскому району «Лада Приора» с нанесенной специальной цветографической схемой, двигающегося с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, под управлением сотрудника полиции, с большегрузным автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1968 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

По счастью, авария обошлась без жертв. Однако двое полицейских, а также водитель и пассажир отечественного авто с травмами попали в больницу.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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