2019-10-31T11:47:03+03:00
Происшествия

Четыре машины тушили пожар в частном секторе Омска

Была угроза, что огонь перекинется на жилые дома [фото]
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по омской областиФото: ГУ МЧС России по омской области
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ЧП случилось сегодня, 31 октября, днем в частном секторе на окраине Омска

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

– В 13.48 поступило сообщение о пожаре по улице 30-я Северная. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела хозпостройка на площади 100 квадратных метров с угрозой перехода огня на жилой дом, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В 14.03 пожар локализован. В 14.10 открытое горение было ликвидировано. От МЧС в тушении принимали участие четыре единицы техники и 22 человек личного состава. Благодаря слаженной работе пожарных перехода огня не допущено.

По предварительным данным пожар мог начаться из-за неисправного обогревательного оборудования. Омские спасатели призывают местных жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при эксплуатации печей и бытовых электроприборов.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Фото: ГУ МЧС России по омской области

Фото: ГУ МЧС России по омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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