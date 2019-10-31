Страшное ДТП под Омском: двое погибли, шестеро в больнице

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-31T11:32:58+03:00

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Жуткое ДТП случилось на дороге Бакбасар–Азово–Шербакуль. Автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны Омска в направлении Азово. В районе 40 км трассы водитель выехал на встречную полосу, не заметив двигавшийся по ней «Ниссан». Мужчина уже не успел свернуть, произошло лобовое столкновение.

– В результате происшествия водитель автомобиля «Мицубиси», а также его пассажир – женщина (личность устанавливается) скончались на месте происшествия. Три пассажира автомобиля «Мицубиси», водитель автомобиля «Ниссан» и его два пассажира доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU