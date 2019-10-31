2019-10-31T11:08:42+03:00
Общество

Житель Омской области области после 10 бутылок водки огорчился и убил приятеля

Как выяснилось, подозреваемого вывело из равновесия, что мужчина не его отец
Анна МИКУЛА
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С тонкой душевной организацией оказался 32-летний житель деревни Тихвинка Павлоградского района. Сначала он выпил с 60-летним односельчанином 10 бутылок водки.

Под конец вторых суток застолья мужчина вывел пожилого знакомого на откровенный разговор. И поинтересовался, действительно ли тот его отец, как об этом судачили в деревне. Собутыльник удивился и отверг инсинуации. Это огорчило его молодого приятеля и он забил несостоявшегося родственника насмерть.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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