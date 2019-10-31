В ДТП под Омском погибли двое

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-31T10:04:20+03:00

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Крупная авария произошла утром под Омском. В Азовском районе на трассе в лобовое столкновение попали 2 иномарки. «Мицубиси» ехал от города. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции, в районе райцентра водитель машины выехал на встречную полосу. В итоге произошло столкновение с автомобилем «Ниссан». Удар был такой силы, что машина полностью смяло и раскидала по дороге.

Не обошлось и без жертв. Водитель «Мицубиси», который и спровоцировал аварию, а также его пассажир погибли. В больнице оказались и люди, сидевшие в «Ниссане». Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU