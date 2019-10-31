2019-10-31T10:04:20+03:00
Происшествия

В ДТП под Омском погибли двое

На трассе одна из машин выскочила на встречку
Станислав МУХИН
Поделиться:
Авария унесла жизнь людей.Авария унесла жизнь людей.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла утром под Омском. В Азовском районе на трассе в лобовое столкновение попали 2 иномарки. «Мицубиси» ехал от города. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции, в районе райцентра водитель машины выехал на встречную полосу. В итоге произошло столкновение с автомобилем «Ниссан». Удар был такой силы, что машина полностью смяло и раскидала по дороге.

Не обошлось и без жертв. Водитель «Мицубиси», который и спровоцировал аварию, а также его пассажир погибли. В больнице оказались и люди, сидевшие в «Ниссане». Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Постановка Омской драмы выдвинута на «Золотую маску» сразу в 6 номинациях
На омских магистралях опробовали новые реагенты
Рост тарифов на ЖКХ в Омской области оказался одним из самых высоких в стране
Под Омском после лобового столкновения с грузовиком «Мазда» превратилась в груду металла
Омичка поверила в выигрыш в интернете и лишилась 20 тысяч
Юный омич побил стекла в колледже
В Омской области в полицейскую машину, ехавшую с сиреной, влетела фура
Четыре машины тушили пожар в частном секторе Омска
Страшное ДТП под Омском: двое погибли, шестеро в больнице
Житель Омской области области после 10 бутылок водки огорчился и убил приятеля
«Росводоканал Омск»: наши бригады для горожан работают круглосуточно
Сотрудниками ЧОПа задержаны двое мужчин, учинивших дебош в кафе
Минприроды России дало ответы на спорные вопросы касающиеся ТКО
Есть вопросы по трудовому законодательству и социально-трудовым отношениям?
Омичей стали возить в маршрутках по 20 рублей
Ветеран омского следствия Иван Козлов рассказал, как вычислили извращенца, убившего сына
Тотальная распродажа
Вместе рак победим!
При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций
В Омске на видео сняли поворот машины ДПС через двойную сплошную
Главный дорожник Омска заявил, что коммунальщики готовы устранять снегопады
Стало известно, где в Омске появилась камера, штрафующая за проезд на красный
Роддом № 6, напугавший омичек, отремонтируют
В Омской области сняли на видео, как тренер пейнтбольного клуба избивает воспитанника