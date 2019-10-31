Ветеран омского следствия Иван Козлов рассказал, как вычислили извращенца, убившего сына

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-31T09:35:23+03:00

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В этом году отмечается 65-летие криминалистической службы России. Мы продолжаем рассказывать о ветеранах следствия.

Архивные кадры оперативной съемки фиксируют очередной следственный эксперимент. Жителя Омской области подозревают в жестоком убийстве маленького сына и изнасиловании соседской девочки. Истинные мотивы преступления, как и кандидат на преступление, долгое время оставались в сфере профессиональных догадок. Однако путаные показания, порой и откровенная ложь мужчины и его супруги вызвали подозрения правоохранителей.

– Следователям показалось странным, что в одном селе за такой короткий промежуток времени пропали два ребенка, – рассказывает ветеран следственных органов Иван Козлов. – И было принято решение очень тщательно отработать родителей Коли – допросить их, в том числе проверить с помощью полиграфа. Провести психо-физиологическое исследование. Была получена информация, что отец совершил убийство ребенка. И впоследствии труп его сокрыл.

Папки с подобными делами ежегодно ложатся на стол следователей пачками, говорит ветеран службы Иван Козлов. За 20 лет, проведенных в синем мундире, полковник и сам раскрыл десятки убийств и тяжких преступлений. Правда, в далеком 1997-м, когда только начинал работать, приходилось труднее. Ведь методы в прошлом веке серьезно уступали современным экспертизам, которые существенно повысили раскрываемость.

– В Омске было раскрыто преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней девочки, – вспоминает Иван Козлов. – Практически никаких зацепок не было, кроме следов биологического происхождения, которые были изъяты с одежды пострадавшей. Буквально через год нам поступила информация от наших коллег из Приморского края, что задержан по подозрению в совершении также насильственного преступления в отношении ребенка. Была проведена экспертиза, которая установила совпадение генотипа.

Когда дорос до руководителя службы криминалистики, стал разбираться даже в самых запутанных случаях. Здесь уже смог на практике применить два важнейших для следователя качества: внимание к мелочам и умение нестандартно мыслить. Самообладание – еще одна черта характера, которая помогла пройти длинный и тернистый путь.

– Бывает, люди не выдерживают и бросают все – просто не могут справиться с психологическими нагрузками, – объясняет Иван Козлов. – Следователь всегда находится внутри конфликта интересов: с одной стороны – интересы подозреваемого, с другой – потерпевшего. И вокруг него такая тяжелая энергетика.

Два года на заслуженном отдыхе. Теперь офицер в отставке надевает форму лишь по случаю: когда приглашают на заседания или в день сотрудников органов следствия – самый главный праздник для нескольких поколений его семьи.

– Все мои близкие родственники – отец, родной брат, два дяди – все носили погоны и служили, – говорит Иван Козлов.

По долгу службы пришлось поставить на паузу спортивную карьеру. А ведь был чемпионом области по рукопашному бою. Теперь же, когда прервал трудовой стаж и открыл небольшой бизнес, Иван вернулся к любимому увлечению. Но и теперь на счету каждая минута – подрастают двое сыновей. Мальчишки по примеру отца собираются посвятить себя борьбе. Правда, не с преступным миром, а с соперниками на ковре.

"Дела минувших дней": Иван Козлов.Ветераны следствия. Их рассказы интереснее любого детектива. Они расследовали самые громкие преступления, самые запутанные дела. Они выводили на чистую воду хитрых и изворотливых преступников: серийных убийц, маньяков, бандитов. Их профессиональный опыт бесценен, их житейская мудрость помогает новому поколению следователей. Следственный комитет России с благодарностью ко всем ветеранам следствия начинает новый цикл телепрограмм. Каждую неделю на официальном сайте ведомства и в социальных сетях мы будем знакомить вас с людьми, про каждого из которых можно сказать : человек- легенда. Из первых рук вы узнаете подробности расследования самых громких уголовных дел. Увидите тех, чьи интеллект и талант помогли торжеству справедливости и закона.

ИСТОЧНИК KP.RU