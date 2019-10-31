В Омске на видео сняли поворот машины ДПС через двойную сплошную

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-31T07:13:20+03:00

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Необычный маневр от тех, кто вроде бы как никто другой должен соблюдать правила дорожного движения, попал на видеорегистратор одного из омских водителей. На кадрах видно, как на Красном Пути перед светофором на пересечении с улицей Кемеровская собирается небольшая пробка. Поток почти не двигается. В нем же в крайнем левом ряду стоит и машины ДПС. Однако ждать, когда рассосется затор, видимо, не входило в планы гаишников. Машина ДПС включает проблесковые маячки и разворачивается в обратную сторону через двойную сплошную. После этого мигалки отключаются.

Омичи считают, что таким образом водитель служебной машины попросту решил объехать пробку. И на самом деле ни на какой вызов экстренно ехать ему не нужно было. В УМВД по Омской области этот маневр машины ДПС пока не прокомментировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/741115" frameborder="0"></iframe> Разворот машины ДПС через двойную сплошную в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU