Роддом № 6, напугавший омичек, отремонтируют

СЕГОДНЯ 05:05 2019-10-31T05:21:00+03:00

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Одна из пациенток выложила фото из роддома № 6, расположенного на Левом берегу. Омичка продемонстрировала, что именно ее ужаснуло в окружающей обстановке – потеки на потолке, облупившиеся стены и ржавая душевая кабина.

На пост оперативно отреагировали в областном минздраве. Как выяснилось, в этом видавшем виды здании 1974 года постройки ни разу не было ремонта. Но сейчас ситуация начала меняться, по мере возможности роддом начали приводить в порядок.

– До 2016 года ремонтные работы в учреждении не проводились. За последние 4 года отремонтированы: женская консультация (регистратура, холл, кабинеты), система вентиляции, два акушерских физиологических отделения, все родильные залы, отделение гинекологии, входная группа круглосуточного приемного отделения, — рассказали в ведомстве.

Стало известно, что в помещении, на которое пожаловалась омичка, а также в приемном отделении ремонт запланирован уже на 2020 год.

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU