Главный дорожник Омска заявил, что коммунальщики готовы устранять снегопады

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-31T06:41:37+03:00

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В Омске 30 октября впервые прошел первый серьезный снег. Осадки продолжались несколько часов. Тем не менее, всю работы за дорожников выполнила сама природа - температура днем была около нуля и снег растаял сам собой. Тем не менее, главный омский дорожник Владимир Казимиров сделал громкое заявление. По его словам, все коммунальные службы готовы к устранению снегопадов в городе. И уже дал поручение подчиненным проследить, что после первого снега улицы были убраны.

- В первую очередь внимание будет уделено самым востребованным автомагистралям, где ходит общественный транспорт, а также мостам, путепроводом и подъездам к ним, приводит слова директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова пресс-служба омской мэрии. - После окончания снегопада при необходимости будет проведено дополнительное прометание тракторными щетками. В зависимости от погодных условий будет приниматься решение о целесообразности использования противогололедных материалов.

Напомним, в предыдущие годы ведомство Казимирова и сам чиновник неоднократно подвергались критике за несвоевременную уборку улиц зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU