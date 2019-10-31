Стало известно, где в Омске появилась камера, штрафующая за проезд на красный
В центре Омска появится новый комплекс фотофиксации нарушения. На этот раз он будет ловить водителей, которые норовят проехать светофор на красный свет. Уже известно, где появится новая камера - на улице Гагарина около здания городской мэрии. Штраф автоматически будет приходить водителям по почте "письмом счастья". Новый комплекс стоил 7 миллионов рублей. Но очень быстро, судя по всему, окупится за счет нерадивых омских водителей.
– Информация о нарушении правил дорожного движения, а также о возникновении других непредвиденных ситуаций на данном участке улицы Гагарина будет отслеживаться в режиме реального времени и отправляться с комплекса фотовидеофиксации в департамент транспорта мэрии и в ГИБДД, – цитирует пресс-служба омской мэрии начальника отдела по реализации целевых программ Управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергея Кононова.
ИСТОЧНИК KP.RU