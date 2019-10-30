В Омской области сняли на видео, как тренер пейнтбольного клуба избивает воспитанника
Конфликт случился в пейнтбольном клубе в Таврическом. Его сняли на видео. На кадрах ролика видно, что мужчина несколько раз бьет юношу в экипировке и с маркером для стрельбы шариками с краской. После этого мужчина наносит еще один удар в живот. Парень не сопротивляется.
К ситуации уже подключилась полиция. Как выяснилось, физическую силу применяет тренер пейнтбольного клуба к 19-летнему воспитаннику. Парень - член сельской команды по пейнтболу.
Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции, поводом для конфликта послужила жалоба местных жителей, рассказавших тренеру, что парень с маркером появлялся в людном месте - на берегу Иртыша. И этим он нарушил главное правило клуба. Тренер не стерпел выходку подопечного и пустил в ход кулаки.
Сейчас силовики проводят проверку.
Конфликт в пейнтбольном клубе в Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU