В Омской области сняли на видео, как тренер пейнтбольного клуба избивает воспитанника

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-30T14:38:45+03:00

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Конфликт случился в пейнтбольном клубе в Таврическом. Его сняли на видео. На кадрах ролика видно, что мужчина несколько раз бьет юношу в экипировке и с маркером для стрельбы шариками с краской. После этого мужчина наносит еще один удар в живот. Парень не сопротивляется.

К ситуации уже подключилась полиция. Как выяснилось, физическую силу применяет тренер пейнтбольного клуба к 19-летнему воспитаннику. Парень - член сельской команды по пейнтболу.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции, поводом для конфликта послужила жалоба местных жителей, рассказавших тренеру, что парень с маркером появлялся в людном месте - на берегу Иртыша. И этим он нарушил главное правило клуба. Тренер не стерпел выходку подопечного и пустил в ход кулаки.

Сейчас силовики проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/740978" frameborder="0"></iframe> Конфликт в пейнтбольном клубе в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU