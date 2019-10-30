Такси из аэропорта до центра в Омске дешевле, чем в остальных городах России

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-30T14:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал поиска авиабилетов и туристических услуг Momondo.ru выяснил, во сколько обойдется поездка на такси из аэропорта в центр в разных городах России. Как выяснилось, в Омске это дешевле всего и 10 км пути в среднем обойдутся в 200 рублей. Столько же стоит услуга и в Минводах, но там и расстояние меньше – всего 7 км.

Максимальная стоимость поездки до города в Сочи и Владивостоке – 1500 рублей. Там на такси до центра придется проехать 28 и 53 км соответственно. Предсказуемо в тройку самых дорогих поездок попала Москва. Дорога из Шереметьево обойдется в 1423 рубля. Судя по всему, Домодедедово, расположенное еще дальше, при расчетах не учитывалось.

ИСТОЧНИК KP.RU