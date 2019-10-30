2019-10-30T14:30:33+03:00
Общество

Такси из аэропорта до центра в Омске дешевле, чем в остальных городах России

Дороже всего такая услуга обходится в Сочи
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Портал поиска авиабилетов и туристических услуг Momondo.ru выяснил, во сколько обойдется поездка на такси из аэропорта в центр в разных городах России. Как выяснилось, в Омске это дешевле всего и 10 км пути в среднем обойдутся в 200 рублей. Столько же стоит услуга и в Минводах, но там и расстояние меньше – всего 7 км.

Максимальная стоимость поездки до города в Сочи и Владивостоке – 1500 рублей. Там на такси до центра придется проехать 28 и 53 км соответственно. Предсказуемо в тройку самых дорогих поездок попала Москва. Дорога из Шереметьево обойдется в 1423 рубля. Судя по всему, Домодедедово, расположенное еще дальше, при расчетах не учитывалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области сняли на видео, как тренер пейнтбольного клуба избивает воспитанника
В Омске высадили почти 2 тысяч дубов, яблонь и черемух
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
Омичка, которой по ошибке начислили льгот на 416 тысяч, вернула деньги лишь перед поездкой за границу
Пьяный омич зашел на заправку и начал требовать у оператора деньги
В СибГУФК состоялся физкультурно-образовательный фестиваль «Стань олимпийцем»
В Омской области реабилитировали 20 тысяч политзаключенных
Есть вопросы по трудовому законодательству и социально-трудовым отношениям?
В Омской области двое сельчан умудрились украсть почти тонну зерна
Хочешь автограф губернатора Омской области в свой дневник?
Омский подросток, защищая отца, напал на брата с топором
SKODA отмечает юбилей флагмана: 85 лет модели SUPERB
В Омске массово проверяют грузовики и автобусы
В партии семян, прибывших в Омскую область, выявлен вредный сорняк
В омской мэрии объяснили, зачем поставили теплую остановку на люк
В Омской области с дома культуры ветром сорвало крышу
Омич, пытавшийся украсть в гостинице телевизор, будет мести улицы
В Омской области автобус сбил мужчину
В Омске иномарка сбила 11-летнего мальчика
В Омской области тренер пейнтбольной команды избил одного из спортсменов