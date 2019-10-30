2019-10-30T14:14:53+03:00
Общество

В Омске высадили почти 2 тысяч дубов, яблонь и черемух

При это все новые деревья – крупномеры
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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В Омске стало на 1990 деревьев больше. Именно столько новых крупномеров высадили недавно в городе.

Выбирали благородные и устойчивые к капризам сибирской погоды породы – береза, дуб, боярышник, черемуха, яблоня краснолистная и сибирская, рябина. По графику осенние посадки завершатся в декабре. Сейчас озеленили территорию возле аэровокзала, а также обочины дорог.

– Деревья перевозятся из питомника вместе с комом земли, в котором удается сохранить в нетронутом состоянии большую часть корневой системы, – пояснил замдиректора по зеленому хозяйству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев. – Раньше такие посадки практиковались в основном в зимнее время. Теперь мы выполняем посадку крупномеров круглый год, потому что разработаны новые способы доставки деревьев, которые позволяют сохранять земляной ком без ущерба корневой системы дерева. Благодаря этому период осенней посадки продлен – с момента опадения листвы до установления низких температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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