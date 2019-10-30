2019-10-30T12:39:55+03:00
Общество

Омичка, которой по ошибке начислили льгот на 416 тысяч, вернула деньги лишь перед поездкой за границу

До этого она не спешила возвращать эту сумму
Станислав МУХИН
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До этого она не спешила возвращать эту сумму.До этого она не спешила возвращать эту сумму.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Из-за ошибки одного из государственных ведомств омичка почти 2 года получала льготы от государства, на которые не имела права. Тем не менее, сообщать об этом в инстанции 32-летняя Анастасия С. не спешила. Ошибка вскрылась позже. К тому моменту сибирячка получила почти 416 тысяч рублей. В итоге возвращать деньги пришлось через суд.

- По решению суда с жительницы Омского муниципального района в пользу министерства здравоохранения Омской области требовалось взыскать сумму переплаты меры социальной поддержки в 416 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба судебных приставов.

Однако женщина не спешила возвращать эти деньги. Она платила очень маленькими суммами. Ситуация изменилась тогда, когда на нее наложили запрет на выезд за пределы России. Омичка как раз собиралась уехать заграницу. Только тогда женщина вернула все деньги.

По информации приставов, сейчас в Омской области ограничение в праве выезда за пределы страны действует в отношении 36 700 жителей региона. Все они имеют крупные долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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