Пьяный омич зашел на заправку и начал требовать у оператора деньги
Сильно напугал сотрудницу одной из омских АЗС неадекватный мужчина, который ворвался на заправку поздно вечером и начал требовать деньги. Агрессивный человек воспользовался тем, что других посетителей в помещении не было и начал угрожать. Та решила не испытывать судьбу и нажала на тревожную кнопку. Узнав, что на место едут сотрудники вневедомственной охраны, нападавший оказался совсем не таким смелым, как наедине с женщиной. Он сбежал.
– Получив описание злоумышленника, росгвардейцы приступили к отработке прилегающей территории и вскоре задержали схожего по приметам мужчину, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Нетрезвый гражданин признался, что действительно требовал деньги у оператора АЗС, пояснив это нехваткой денежных средств для покупки алкогольной продукции.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU