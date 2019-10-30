Пьяный омич зашел на заправку и начал требовать у оператора деньги

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-30T11:43:44+03:00

Позже мужчина объяснил, что ему не хватало на алкоголь

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Сильно напугал сотрудницу одной из омских АЗС неадекватный мужчина, который ворвался на заправку поздно вечером и начал требовать деньги. Агрессивный человек воспользовался тем, что других посетителей в помещении не было и начал угрожать. Та решила не испытывать судьбу и нажала на тревожную кнопку. Узнав, что на место едут сотрудники вневедомственной охраны, нападавший оказался совсем не таким смелым, как наедине с женщиной. Он сбежал.

– Получив описание злоумышленника, росгвардейцы приступили к отработке прилегающей территории и вскоре задержали схожего по приметам мужчину, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Нетрезвый гражданин признался, что действительно требовал деньги у оператора АЗС, пояснив это нехваткой денежных средств для покупки алкогольной продукции.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU