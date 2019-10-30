В Омской области реабилитировали 20 тысяч политзаключенных

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-30T10:54:59+03:00

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Сегодня, 30 октября, в России вспоминают жертв политических репрессий. К этой дате в региональном УМВД подготовили познавательную статистику.

– За прошедшие годы рассмотрено свыше 100 000 заявлений о реабилитации, признаны реабилитированными более 20 000 граждан, репрессированных по политическим мотивам в административном порядке, которые смогли восстановить свое доброе имя, получить предусмотренные законом меры социальной поддержки и компенсации, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По заявлениям репрессированных лиц, а также их родных, осуществляется поиск архивных документальных материалов, подтверждающих факт применения репрессии, и выдаются справки о реабилитации либо дубликаты утраченных документов. По запросам органов социальной защиты и подразделений пенсионного фонда предоставляются заключения о соответствии российскому законодательству документов о реабилитации, выданных в государствах – бывших союзных республиках СССР.

Подать заявление на получение архивных справок и справок о реабилитации жертв политических репрессий можно на личном приеме в Информационном центре областного УМВД России по адресу: г.Омск, ул.Красный Путь, 72. Адрес для почтовых отправлений – 644099, г. Омск, ул. Ленина, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU