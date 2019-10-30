2019-10-30T10:45:39+03:00
Происшествия

В Омской области двое сельчан умудрились украсть почти тонну зерна

Но их смогли задержать
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Инцидент произошел в Таврическом районе. Двое жителей местного села Любомировка – молодые люди 23 и 25 лет – решили разжиться, обокрав зернохранилище.

Они подогнали к месту машину с прицепом, потом начали грузить туда 16 мешков с зерном. Но за этим занятием их застиг сторож. Мужчина вызвал полицейских, которые задержали подозреваемых.

– В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что старший из доставленных в отдел полиции граждан, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В настоящее время похищенное имущество изъято. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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