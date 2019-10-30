В омской мэрии объяснили, зачем поставили теплую остановку на люк
Омичей, проходивших в районе Привокзальной площади, удивило странное решение установить теплую остановку прямо на канализационный люк. Кроме того, что доступ к нему теперь оказался заблокированным, из-за выпуклости и сам павильон установлен не слишком ровно.
Горожане сняли это недоразумение на видео и выложили в соцсети. В комментариях даже написал, судя по всему, один из рабочих. Мужчина попытался оправдаться, что работали ночью и просто не заметили люк.
А накануне прореагировали на случившееся и в администрации города, которая курирует процесс. Чиновники объяснили, что люк, о котором идет речь давно засыпан и не используется с 1970-х годов.
ИСТОЧНИК KP.RU