2019-10-30T09:29:16+03:00
Общество

В омской мэрии объяснили, зачем поставили теплую остановку на люк

На странное решение обратили внимание местные жители
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео, «ЧП Омск»Фото: скриншот с видео, «ЧП Омск»
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Омичей, проходивших в районе Привокзальной площади, удивило странное решение установить теплую остановку прямо на канализационный люк. Кроме того, что доступ к нему теперь оказался заблокированным, из-за выпуклости и сам павильон установлен не слишком ровно.

Горожане сняли это недоразумение на видео и выложили в соцсети. В комментариях даже написал, судя по всему, один из рабочих. Мужчина попытался оправдаться, что работали ночью и просто не заметили люк.

А накануне прореагировали на случившееся и в администрации города, которая курирует процесс. Чиновники объяснили, что люк, о котором идет речь давно засыпан и не используется с 1970-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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