В Омской области с дома культуры ветром сорвало крышу

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-30T10:03:05+03:00

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Не все здания выдержали последствия штормового предупреждения. С начала недели в Омской области дует сильный ветер. В одном из сел Большереченского района порывами сорвало крышу с местного дома культуры. Ее отнесло ветром на несколько метров от самого здания. Фото последствий появилось в социальных сетях. На снимке видно, что повредило балки.

Самое интересное, что кровля, по словам местных жителей, не так давно была отремонтирована. Чиновники уточнили, что реконструкция выполнена в 2015 году.

- Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются. Восстановительные работы кровли планируется проводить за счет средств резервного фонда правительства и средств районного бюджета, работы начнутся в ближайшие дни, - сообщили в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU