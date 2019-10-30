Омич, пытавшийся украсть в гостинице телевизор, будет мести улицы

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-30T08:45:42+03:00

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Перевоспитывать трудом будут 23-летнего омича, пытавшегося разжиться за чужой счет. Напомним, молодой человек пытался украсть из гостиницы, где остановился телевизор стоимостью 40 тысяч рублей. Он завернул технику в плел и спустил его на простынях их окна второго этажа. Там его уже поджидал подельник.

Но довести задуманное до конца у омичей не получилось, их спугнули сотрудники гостиницы. Воришка сбежал, но вскоре его задержали полицейские.

– На следующее утро он был задержан сотрудниками полиции, которым дал признательные показания, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 130 часов обязательных работ. Судебный акт не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU