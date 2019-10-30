В Омске иномарка сбила 11-летнего мальчика
Ребенок пытался перейти дорогу в неположенном месте
Фото: vk.com/55gibdd
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Инцидент случился на Левобережье.
31-летний мужчина на автомобиле «Форд Фокус» ехал по улице 70 лет Октября. В районе остановки «Поворотная» на дорогу выскочил ребенок. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика.
– В результате ДТП пешеход-мальчик 2008 года рождения, обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU