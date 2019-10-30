2019-10-30T08:25:27+03:00
Происшествия

В Омске иномарка сбила 11-летнего мальчика

Ребенок пытался перейти дорогу в неположенном месте
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Инцидент случился на Левобережье.

31-летний мужчина на автомобиле «Форд Фокус» ехал по улице 70 лет Октября. В районе остановки «Поворотная» на дорогу выскочил ребенок. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика.

– В результате ДТП пешеход-мальчик 2008 года рождения, обратился за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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