В Омской области тренер пейнтбольной команды избил одного из спортсменов

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-30T08:12:17+03:00

В инциденте, который произошел в Таврическом районе, сейчас разбираются полицейские.

Изменить размер текста: A A

В инциденте, который произошел в Таврическом районе, сейчас разбираются полицейские. Стражам порядка предстоит также изучить видео, на котором тренер местной пейнтбольной команды избивает своего 19-летнего подопечного.

– В ходе проверки сотрудниками полиции установлены участники происшествия. Это жители рабочего поселка Таврическое: тренер 1984 года рождения и член команды 2000 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Конфликту предшествовала жалоба, что в июле текущего года молодой человек принес маркер для пейнтбола в людное место на берег реки Иртыш, тем самым нарушив правила клуба. По данному факту в ОМВД России по Таврическому району зарегистрирован материал проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU