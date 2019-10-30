2019-10-30T08:12:17+03:00
Общество

В Омской области тренер пейнтбольной команды избил одного из спортсменов

Мужчину разозлило, что его подопечный принес оружие в людное место
Анна МИКУЛА
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В инциденте, который произошел в Таврическом районе, сейчас разбираются полицейские.В инциденте, который произошел в Таврическом районе, сейчас разбираются полицейские.
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В инциденте, который произошел в Таврическом районе, сейчас разбираются полицейские. Стражам порядка предстоит также изучить видео, на котором тренер местной пейнтбольной команды избивает своего 19-летнего подопечного.

– В ходе проверки сотрудниками полиции установлены участники происшествия. Это жители рабочего поселка Таврическое: тренер 1984 года рождения и член команды 2000 года рождения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Конфликту предшествовала жалоба, что в июле текущего года молодой человек принес маркер для пейнтбола в людное место на берег реки Иртыш, тем самым нарушив правила клуба. По данному факту в ОМВД России по Таврическому району зарегистрирован материал проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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