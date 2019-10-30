В Омске начали судить экс-главу депимущества Хорошилова
В Омске начался суд над бывшим директором департамента имущественных отношений Сергеем Хорошиловым.
– Органами предварительного расследования фигурант дела обвиняется в том, что в 2012-2015 годах, являясь должностным лицом, действуя из личной заинтересованности и корыстных побуждений, принял ряд последовательных незаконных решений по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 2 000 квадратных метров в интересах ряда коммерческих организаций по заведомо заниженной стоимости, что привело к причинению ущерба Омску в размере более 9 млн рублей.
Сам Хорошилов вину не признал. Тем не менее у следствия оказалось достаточно доказательств для передачи дела в суд. Накануне огласили обвинительное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU