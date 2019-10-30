2019-10-30T07:59:59+03:00
Общество

В Омске начали судить экс-главу депимущества Хорошилова

По версии обвинения, он причинил ущерб городу в 9 млн рублей
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (YouTube)Фото: скриншот с видео (YouTube)
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В Омске начался суд над бывшим директором департамента имущественных отношений Сергеем Хорошиловым.

– Органами предварительного расследования фигурант дела обвиняется в том, что в 2012-2015 годах, являясь должностным лицом, действуя из личной заинтересованности и корыстных побуждений, принял ряд последовательных незаконных решений по отчуждению из муниципальной собственности земельного участка площадью более 2 000 квадратных метров в интересах ряда коммерческих организаций по заведомо заниженной стоимости, что привело к причинению ущерба Омску в размере более 9 млн рублей.

Сам Хорошилов вину не признал. Тем не менее у следствия оказалось достаточно доказательств для передачи дела в суд. Накануне огласили обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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