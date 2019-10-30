Омича, купившего в интернете препараты для роста мышц, будут судить

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-30T07:38:09+03:00

Препараты для роста мышц запрещены для ввоза в РФ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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38-летний житель Ленинского округа решил накачаться, не прикладывая особых усилий. Мужчина нашел в интернете сайт, где продавали анаболические стероиды, и заказал их. Как выяснилось, эти препараты для роста мышц запрещены для ввоза в РФ.

Когда покупатель пришел забирать посылку, пришедшую из Республики Беларусь, его задержали.

– В июле 2019 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в отделении курьерской службы при получении посылки, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершенном деянии он признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU