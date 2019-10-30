2019-10-30T05:14:20+03:00
Происшествия

Омские пожарные спасли из огня собаку

Хозяева успели выбежать, а животное оставили на произвол судьбы
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Страшный пожар случился на окраине города недалеко от Окружной дороги.

– В 20.28 поступило сообщение о пожаре по улице Владивостокской, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия горели надворные постройки и жилой дом барачного типа. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар локализован в 21.27, открытое горение ликвидировано в 21.39. От МЧС задействовано в тушении 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Известно также, что все семеро жильцов барака сумели самостоятельно выбраться на улицу. А вот у их собаки такой возможности не было – ее оставили привязанной во дворе. Животное спасли из огненной ловушки пожарные. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправной печи.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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