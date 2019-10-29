Омича задержали за серию налетов на кредитные организации в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-29T14:50:14+03:00

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25-летний омич переехал в поисках лучшей жизни в Екатеринбург год назад. Но и в столице Урала с судимостью смог устроиться только курьером. Молодой человек перебивался случайными заработками, а в свободное от доставки время, как выяснилось, занимался грабежами.

При этом за один день он умудрился обчистить сразу две микрофинансовые организации и одну аптеку, пополнив свой бюджет на 16950 тысяч рублей.

– Задержать дерзкого налетчика удалось буквально на следующий день. Благодаря внимательности полицейских подозреваемый был опознан по приметам и доставлен в дежурную часть, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. – В ходе дальнейшей работы с задержанным была установлена его причастность к 15 нападениям на различные финансовые организации и торговые точки города. Преступления совершались с конца июля. Сумма похищенных денежных средств каждый раз варьировалась, но не превышала 15 тысяч рублей. Полученные противоправным путем деньги подозреваемый тратил на собственные нужды.

Сейчас омичу грозит новый срок – до 7 лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU