2019-10-29T12:24:23+03:00
Происшествия

Водитель, во второй раз переехавший тарчанина и скрывшийся, был пьян

Полицейским все-таки удалось его задержать
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

Напомним, ДТП случилось в центре Тары. Местного жителя, личность которого сейчас устанавливают, сбил 21-летний водитель на «Ладе». А после по пострадавшему проехало еще одно авто. Судя по всему, сидевший за рулем мужчина пытался избежать столкновения с первым авто ценой серьезных увечий пешехода. После этого он скрылся с места происшествия, но его смогли задержать.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение водителя транспортного средства, им оказался 52-летний мужчина, который в момент ДТП управлял автомобилем «Лада Приора» с признаками опьянения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24