Водитель, во второй раз переехавший тарчанина и скрывшийся, был пьян

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-29T12:24:23+03:00

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Напомним, ДТП случилось в центре Тары. Местного жителя, личность которого сейчас устанавливают, сбил 21-летний водитель на «Ладе». А после по пострадавшему проехало еще одно авто. Судя по всему, сидевший за рулем мужчина пытался избежать столкновения с первым авто ценой серьезных увечий пешехода. После этого он скрылся с места происшествия, но его смогли задержать.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение водителя транспортного средства, им оказался 52-летний мужчина, который в момент ДТП управлял автомобилем «Лада Приора» с признаками опьянения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является».

ИСТОЧНИК KP.RU