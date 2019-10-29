На видео попало, как спасатели снимают с дерева зачем-то забравшегося туда омича
Свидетелями необычной картины стали люди, проходившие мимо дома на улице Куйбышева, 142а. Во дворе на старый клен возле гаражей взгромоздился не грач и не кошка, а человек. Вероятно наверх он как-то забрался, а вот как спуститься вниз не знал.
– Ты главное не двигайся, держись крепче, – советует верхолазу мужчина, снимающий происходящее на телефон.
По словам очевидцев, бедолага просидел на ветке целых три часа. Сжалившись, они вызвали ему на помощь сотрудникам МСЧ, которые приехали с автокраном и вызволили мужчину. Судя по всему, сейчас с ним все в порядке. Почему он возомнил себя птицей, не сообщается.
Омич на дереве.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU