На видео попало, как спасатели снимают с дерева зачем-то забравшегося туда омича

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-29T12:13:28+03:00

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Свидетелями необычной картины стали люди, проходившие мимо дома на улице Куйбышева, 142а. Во дворе на старый клен возле гаражей взгромоздился не грач и не кошка, а человек. Вероятно наверх он как-то забрался, а вот как спуститься вниз не знал.

– Ты главное не двигайся, держись крепче, – советует верхолазу мужчина, снимающий происходящее на телефон.

По словам очевидцев, бедолага просидел на ветке целых три часа. Сжалившись, они вызвали ему на помощь сотрудникам МСЧ, которые приехали с автокраном и вызволили мужчину. Судя по всему, сейчас с ним все в порядке. Почему он возомнил себя птицей, не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="178" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/740716" frameborder="0"></iframe> Омич на дереве.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU