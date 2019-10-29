В Омске будут судить продавщицу, которая пыталась дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-29T11:36:52+03:00

Женщина не хотела, чтобы ее наказали за незаконную торговлю алкоголем

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37-летняя омичка, работающая продавцом, нарушила правила торговли алкоголем. Все попало на камеры наблюдения, запись оказалась у правоохранителей. Чтобы ее не наказали, женщина попыталась договориться со стражем порядка, но только ухудшила свое положение.

– В августе на улице Звездова обвиняемая пыталась дать в виде взятки 15 тысяч рублей сотруднику полиции за несоставление протокола об административном правонарушении. Незаконные действия обвиняемой были зафиксированы на камеру видеонаблюдения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд, где завтра начнется судебное рассмотрение.

Женщину будут судить по ч. 3, ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

ИСТОЧНИК KP.RU