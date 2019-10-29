2019-10-29T11:01:23+03:00
Общество

Жительницу Омской области, которую увезли на машине, никто не похищал

Как выяснилось, женщина все это время проводила время в компании знакомых
Анна МИКУЛА
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Пропавшая женщина нашлась, с ней все в порядке.Пропавшая женщина нашлась, с ней все в порядке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти на неделю пропала после похорон своего знакомого 40-летняя жительница Большереченского района. Последнее, что увидел ее супруг, как женщина садится в неизвестное ему авто. Семья забила тревогу и даже предположила, что из родственницу могли похитить.

Спустя время в соцсетях появилось сообщение от близких пропавшей сельчанки, что ее нашли и все в порядке.

В региональной полиции прояснили ситуацию. Как выяснилось, вчера, 28 октября, к правоохранителям за помощью обратился супруг пропавшей. После проверки выяснилось, что женщину никто не похищал. Она уехала на машине своих знакомых и проводила время с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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