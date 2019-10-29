Жительницу Омской области, которую увезли на машине, никто не похищал
Почти на неделю пропала после похорон своего знакомого 40-летняя жительница Большереченского района. Последнее, что увидел ее супруг, как женщина садится в неизвестное ему авто. Семья забила тревогу и даже предположила, что из родственницу могли похитить.
Спустя время в соцсетях появилось сообщение от близких пропавшей сельчанки, что ее нашли и все в порядке.
В региональной полиции прояснили ситуацию. Как выяснилось, вчера, 28 октября, к правоохранителям за помощью обратился супруг пропавшей. После проверки выяснилось, что женщину никто не похищал. Она уехала на машине своих знакомых и проводила время с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU