В Омске на праздники отменят три электрички

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-29T10:46:53+03:00

Нельзя будет добраться до Калачинска и Москаленок

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Напомним, следующая неделя начнется с выходного. День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на понедельник. На время этих небольших каникул внесли коррективы в расписание пригородных электричек. Местных жителей просят учесть это при составлении своих планов.

По информации компании «Омск-пригород», отменяются вечерние рейсы электричек № 6486 «Москаленки – Омск» (3 ноября) и № 6672 «Омск – Калачинская» (4 ноября), а также утром 4 ноября – №6661 «Калачинская – Омск». 3 ноября на участке Омск – Москаленки будут курсировать четыре пары электропоездов, 4 ноября на Татарском направлении – две пары электропоездов

ИСТОЧНИК KP.RU