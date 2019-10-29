В Омске на праздники отменят три электрички
Напомним, следующая неделя начнется с выходного. День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на понедельник. На время этих небольших каникул внесли коррективы в расписание пригородных электричек. Местных жителей просят учесть это при составлении своих планов.
По информации компании «Омск-пригород», отменяются вечерние рейсы электричек № 6486 «Москаленки – Омск» (3 ноября) и № 6672 «Омск – Калачинская» (4 ноября), а также утром 4 ноября – №6661 «Калачинская – Омск». 3 ноября на участке Омск – Москаленки будут курсировать четыре пары электропоездов, 4 ноября на Татарском направлении – две пары электропоездов
ИСТОЧНИК KP.RU