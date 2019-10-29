В Омске будут судить еще одну начальницу почты, обвиненную в краже

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-29T12:26:12+03:00

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Судя по всему, увязла в долгах жительница села Никольское, работавшая начальницей местного почтового отделения. Сельчанка не придумала ничего лучше, как похищать вверенные ей деньги и гасить ими свои кредиты. Но все открылось после первой же ревизии.

– Материальный ущерб от преступной деятельности составил около 148 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в предъявленном обвинении женщина признала в полном объеме. Уголовное дело по существу рассмотрит Тюкалинский городской суд Омской области.

Напомним, это далеко не первый случай, когда глав омских почтовых отделений обвиняют в воровстве.

ИСТОЧНИК KP.RU