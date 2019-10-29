2019-10-29T11:02:06+03:00
Общество

Омичи отсудили полмиллиона за испорченный отдых

Люди по вине туроператора не смогли улететь в Турцию и Китай
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В общей сложности истцам выплатили компенсацию более чем в 537 тысяч рублей.В общей сложности истцам выплатили компенсацию более чем в 537 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

С начала года региональный Роспортебнадзор рассмотрел 61 жалобу омичей на недобросовестные турфирмы. Сразу 12 обращений поступило на ООО «ТурМаркет».

– В суды направлено 4 иска в защиту отдельных потребителей, в связи с не оказанными туристскими услугами, а также оказанием туристских услуг ненадлежащего качества в соответствии (из них – 2 иска к ООО «ТурМаркет»), по всем из которых исковые требования удовлетворены полностью или частично, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – В частности, Центральным районным судом удовлетворены иски в защиту интересов потребителей к ООО «Регион Туризм» и ООО «РусьТур» (туры в Турцию и Китай); Первомайским и Ленинским районными судами удовлетворены иски в защиту интересов потребителей к ООО «ТурМаркет» о возмещении материального ущерба, в связи с не оказанными туристскими услугами (туры в Турцию).

В общей сложности истцам выплатили компенсацию более чем в 537 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24