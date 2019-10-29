Омичи отсудили полмиллиона за испорченный отдых

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-29T11:02:06+03:00

В общей сложности истцам выплатили компенсацию более чем в 537 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Люди по вине туроператора не смогли улететь в Турцию и Китай

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С начала года региональный Роспортебнадзор рассмотрел 61 жалобу омичей на недобросовестные турфирмы. Сразу 12 обращений поступило на ООО «ТурМаркет».

– В суды направлено 4 иска в защиту отдельных потребителей, в связи с не оказанными туристскими услугами, а также оказанием туристских услуг ненадлежащего качества в соответствии (из них – 2 иска к ООО «ТурМаркет»), по всем из которых исковые требования удовлетворены полностью или частично, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – В частности, Центральным районным судом удовлетворены иски в защиту интересов потребителей к ООО «Регион Туризм» и ООО «РусьТур» (туры в Турцию и Китай); Первомайским и Ленинским районными судами удовлетворены иски в защиту интересов потребителей к ООО «ТурМаркет» о возмещении материального ущерба, в связи с не оказанными туристскими услугами (туры в Турцию).

В общей сложности истцам выплатили компенсацию более чем в 537 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU