В Таре машины дважды переехали пешехода

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-29T10:06:35+03:00

Второй водитель, решил проехать по человеку, чтобы избежать столкновения с первым авто

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ЧП случилось в Таре вчера, 28 октября, в 21.40 в районе улицы Ленина. Сначала пешехода сбил 21-летний молодой человек на «Ладе». Ехавший за ним следом еще один водитель, чтобы избежать столкновения с первым авто, также проехал по человеку.

Потерпевшего, личность которого сейчас устанавливают с травмами увезли в больницу.

– Если вы располагаете информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, позвоните по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Тартускому району 79-33-01, дежурная часть ПДПС ГИБДД УМВД России по г. Омску 79-35-04 или 02, – обращается к омичам областная Автоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU